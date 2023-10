Fête de l’Automne 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat, 14 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Le Jardin Solidaire organise la Fête de l’Automne où les équipes du Centre Communal d’Action Sociale, jardiniers et partenaires proposeront des ateliers et animations ouverts à tous autour du jardinage et autres au public. Venez nombreux !.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 15:00:00. .

1943 avenue Guillaume Dulac Jardin Solidaire

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Jardin Solidaire is organising its Autumn Festival, where teams from the Centre Communal d’Action Sociale, gardeners and partners will be offering workshops and events on gardening and other subjects open to the public. Come one, come all!

El Jardin Solidaire organiza su Festival de Otoño, en el que equipos del Centre Communal d’Action Sociale, jardineros y socios ofrecerán talleres y actos sobre jardinería y otros temas abiertos al público. Vengan todos.

Der Jardin Solidaire organisiert das Herbstfest, bei dem die Teams des Centre Communal d’Action Sociale, Gärtner und Partner Workshops und Veranstaltungen rund um die Gartenarbeit und andere öffentliche Veranstaltungen anbieten, die für alle offen sind. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de La Ciotat