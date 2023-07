Visite des Jardins de la Bastide Marin 1943 Avenue Guillaume Dulac La Ciotat, 12 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Les jardins de la Bastide Marin surprennent chaque visiteur de par leur étendue et leur diversité. Ambiance bucolique et évasion garantie au cœur de La Ciotat..

2023-07-12 17:00:00 fin : 2023-08-30 20:00:00. .

1943 Avenue Guillaume Dulac Bastide Marin

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The gardens of the Bastide Marin surprise every visitor with their size and diversity. A bucolic atmosphere and a guaranteed escape in the heart of La Ciotat.

Los jardines de la Bastide Marin sorprenden a todos los visitantes por su extensión y diversidad. Un ambiente bucólico y una evasión garantizada en el corazón de La Ciotat.

Die Gärten der Bastide Marin überraschen jeden Besucher durch ihre Größe und Vielfalt. Bukolische Atmosphäre und Flucht aus dem Alltag sind im Herzen von La Ciotat garantiert.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme de La Ciotat