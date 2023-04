Agorapéro Démonstration de Taille de la Vigne 1943 Avenue Guillaume Dulac, 21 janvier 2023, La Ciotat.

Les Amis de la Bastide Marin vous invitent à participer à son premier agorapéro de l’année..

2023-01-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-01-21 12:00:00. .

1943 Avenue Guillaume Dulac Bastide Marin

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Amis de la Bastide Marin invites you to participate in its first agorapéro of the year.

Les Amis de la Bastide Marin le invitan a participar en su primer agorapero del año.

Les Amis de la Bastide Marin laden Sie ein, an ihrem ersten Agorapero des Jahres teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-01-19 par Office de Tourisme de La Ciotat