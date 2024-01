The Alligatorz 194 Rue de Toulouse Limoges, samedi 17 février 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17

À 21h.

Ouverture des portes 20h30.

Un voyage musical au coeur de l’Amérique rétro des années 50 avec Régis (Contrebasse/Chant), Sarah (Chant) et Etienne (Guitare). Une soirée placée sous le signe de l’insouciance et des rythmes endiablés du Rock’n’Roll et du Rockabilly.

C’est sur les bases de son ancien groupe American Roots que Régis à donné naissance aux Alligatorz dont le nom est tiré du titre See you later alligator de Bill Haley qui sera le premier titre repris par le groupe.

Boissons & Cocktails.

Restauration sur place possible avec divers assortiments de planches de charcuterie, fromages ou pâtisseries.

Réservations via le site internet (en lien).

194 Rue de Toulouse Cabaret 3XL

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



