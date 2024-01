Hoppin’Johns 194 Rue de Toulouse Limoges, samedi 10 février 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10

À 21h.

Ouverture des portes 20h30.

Les Hoppin’Johns sont un groupe composé de musiciens d’origines et de cultures diverses à l’image de leur nom qui désigne une recette de soul food (cuisine métissée venue des USA). Munis de leurs histoires et de leurs instruments, ils vous proposent un menu soul et funk aux vertus stimulantes et épicées. Le plaisir partagé est leur principal objectif ! Une cuillère à soupe de chant, deux pincées de saxophone, une cuillère à café de guitare, une bonne dose de basse, dilué dans des nappes de claviers et enfin le tout relevé de batterie à volonté.

Boissons & Cocktails.

Restauration sur place possible avec divers assortiments de planches de charcuterie, fromages ou pâtisseries.

Réservations via le site internet (en lien).

194 Rue de Toulouse Cabaret 3XL

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



