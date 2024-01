Back To Queen 194 Rue de Toulouse Limoges, vendredi 2 février 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:00:00

fin : 2024-02-04

À 21h.

Ouverture des portes 20h30.

Queen, l’un des groupes les plus légendaires de l’histoire du rock, revient sur scène grâce au collectif de musiciens Ben Blue Sun et son spectacle hommage Back To Queen . The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You,

I Want To Break Free font partie des nombreux succès que le public pourra redécouvrir dans ce spectacle.

Pour les amoureux du rock, ce spectacle vous fera vivre une soirée inoubliable.

Boissons & Cocktails.

Restauration sur place possible avec divers assortiments de planches de charcuterie, fromages ou pâtisseries.

Réservations via le site internet (en lien).

194 Rue de Toulouse Cabaret 3XL

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Limoges Métropole