CJ & The Sharks 194 Rue de Toulouse Limoges, samedi 20 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:00:00

fin : 2024-01-20

À 21h.

Ouverture des portes à 20h30

Au menu de cette soirée le plein de sonorités funkys et pop soul pleines d’énergies. Aussi à l’aise en compositions qu’en reprises, CJ & the Sharks c’est un son et une énergie incomparables.

Boissons & Cocktails.

Restauration sur place possible avec divers assortiments de planches de charcuterie, fromages ou pâtisseries.

Réservations via le site internet (en lien).

EUR.

194 Rue de Toulouse Cabaret 3XL

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



