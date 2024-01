Teo Flamenco 194 Rue de Toulouse Limoges, vendredi 12 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:00:00

fin : 2024-01-12

À 21h

Entrée à 20h30

Téo accompagné de son fils Pierre vous propose de venir partager un univers teinté de Rumba Flamenca aux sonorités Gipsy, dans une ambiance de fête. Le duo alterne magistralement entre la voix chaude et puissante de Téo et les solos endiablés de Pierre pour le plus grand plaisir du public.

Réservations via le site internet (en lien).

EUR.

194 Rue de Toulouse Cabaret 3XL

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



