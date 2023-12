Vos fêtes de fin d’année avec le 16 art 194 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule, 31 décembre 2023, La baule.

Menu de la Saint-Sylvestre

MISE EN BOUCHE

Carpaccio de Saint-Jacques, jus de barbe, perles de yuzu

***

ENTRÉE

Duo terre et mer, fois gras juste poêlé, tartare iodé

***

PLAT

Chateaubriand, sauce cèpes/foie gras, mousseline de topinambours à la noisette, poêlée de cèpes, pressé de pomme de terre

OU

Filet de turbo cuit sur l’arête, bisque de langoustines, mousseline de topinambours vanillée, butternut confit, oignons nouveaux

***

FROMAGE

Brillat-savarin à la truffe

***

DESSERT

Entremet deux chocolats, noix de pécan caramélisées, sauce noisette

***

COUPE DE CHAMPAGNE

***

**MIGNARDISE

Réservation a 02 40 60 23 02**

