80 ans après les faits, le Département de la Moselle a eu à cœur de proposer aux Mosellans une fresque historique et musicale pour raconter l’histoire de l’évacuation et de l’expulsion des Mosellans entre 1939 et 1945.

Adossée à une mise en scène dynamique incluant du chant, de la musique mais aussi du théâtre et des créations graphiques et visuelles, cette création inédite réunira 1000 choristes sublimés par les voix d’Isabelle Boulay et de la Mosellane Gloria (Kids United), accompagnés d’un orchestre symphonique et d’un orchestre rythmique, le tout mis en scène par Jacky Locks, chef de chœur et directeur artistique.

