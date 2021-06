1936 – LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE Conférence historique illustrée Escource, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Escource.

1936 – LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE Conférence historique illustrée 2021-07-03 – 2021-07-03 Médiathèque Espace Marc Lauga Chemin départemental 44

Escource Landes Escource

EUR 16h Conférence par Bernard Dugrand

18h Présentation du tableau de Picasso « Guernica » par Serge Khakhoulia

Entrée libre et gratuite

les restaurants : L’Escourse et le Plaisir des Mets proposeront un menu PAELLA pour 12 Euros autour de la médiathèque. Réservation et paiement auprès des restaurants au plus tard le 27 juin au 0558820531

16h Conférence par Bernard Dugrand

18h Présentation du tableau de Picasso « Guernica » par Serge Khakhoulia

Entrée libre et gratuite

les restaurants : L’Escourse et le Plaisir des Mets proposeront un menu PAELLA pour 12 Euros autour de la médiathèque. Réservation et paiement auprès des restaurants au

+33 5 58 07 07 64

16h Conférence par Bernard Dugrand

18h Présentation du tableau de Picasso « Guernica » par Serge Khakhoulia

Entrée libre et gratuite

les restaurants : L’Escourse et le Plaisir des Mets proposeront un menu PAELLA pour 12 Euros autour de la médiathèque. Réservation et paiement auprès des restaurants au plus tard le 27 juin au 0558820531

dernière mise à jour : 2021-06-23 par