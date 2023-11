Gramen et Verdore 193 route du stade Revel-Tourdan Catégories d’Évènement: Isère

Revel-Tourdan Gramen et Verdore 193 route du stade Revel-Tourdan, 25 novembre 2023, Revel-Tourdan. Revel-Tourdan,Isère Gramen et Verdore

Lila Abdel-Kader, Club Vérité,TartES, Robin Tornambe

Un évènement commissarié par Jeanne Chopy & Lola Fontanié

concert • performance • banquet.

2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 23:59:00. EUR.

193 route du stade

Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Gramen and Verdore

Lila Abdel-Kader, Club Vérité,TartES, Robin Tornambe

An event curated by Jeanne Chopy & Lola Fontanié

concert ? performance ? banquet Gramen y Verdore

Lila Abdel-Kader, Club Vérité,TartES, Robin Tornambe

Un evento comisariado por Jeanne Chopy y Lola Fontanié

concierto ? espectáculo ? banquete Gramen und Verdore

Lila Abdel-Kader, Club Vérité,TartES, Robin Tornambe

Eine Veranstaltung kuratiert von Jeanne Chopy & Lola Fontanié

konzert ? Performance ? Bankett Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône Détails Catégories d’Évènement: Isère, Revel-Tourdan Autres Lieu 193 route du stade Adresse 193 route du stade Ville Revel-Tourdan Departement Isère Lieu Ville 193 route du stade Revel-Tourdan latitude longitude 45.380478;5.028082

193 route du stade Revel-Tourdan Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/revel-tourdan/