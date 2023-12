Séance de dédicace: « Kandl et les fables de La Fontaine » – Galerie Droit de regard 193 Boulevard de la Plage Arcachon, 17 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:30:00

fin : 2023-12-17

Le Dimanche 17 décembre 2023 à partir de 14H30, la Galerie d’Art Droit de regard vous présente le dernier livre d’ART de Lukas KANDL que vous pourrez découvrir lors de sa séance de dédicace: « Kandl et les fables de La Fontaine ».

Ce livre est une fusion majestueuse entre art et littérature.

Imaginez un livre somptueux regroupant l’ensemble des 246 tableaux originaux de Lukáš Kándl, interprétant magistralement les fables de Jean de La Fontaine qui sont toutes accessibles par QR codes..

193 Boulevard de la Plage Galerie Droit De Regard Arcachon

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Arcachon