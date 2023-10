Université populaire : les chauves-souris 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie, 8 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Les chauves-souris, ou chiroptères, vivent autour de nous, mais qui sont elles ? Comment vivent elles ? Quelles menaces pèsent sur elles ?

Qui les étudie et comment ? Nous ferons le tour de tous ces sujets afin de mieux connaître ces fantastiques mammifères volants..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 22:00:00. EUR.

193 Allée de la Source Froide Ecocentre

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bats, or chiropterans, live all around us, but who are they? How do they live? What threats do they face?

Who studies them and how? We’ll take a look at all these topics to find out more about these fantastic flying mammals.

Los murciélagos, o quirópteros, viven a nuestro alrededor, pero ¿quiénes son? ¿Cómo viven? ¿A qué amenazas se enfrentan?

¿Quién y cómo los estudia? Vamos a echar un vistazo a todos estos temas para saber más sobre estos fantásticos mamíferos voladores.

Fledermäuse oder Chiroptera leben um uns herum, aber wer sind sie? Wie leben sie? Welchen Bedrohungen sind sie ausgesetzt?

Wer erforscht sie und wie? Wir werden all diese Themen durchgehen, um mehr über diese fantastischen fliegenden Säugetiere zu erfahren.

