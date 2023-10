Université populaire : les reins chez les mammifères 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie, 1 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

A quoi servent les reins ? À filtrer le sang, bien sûr, mais encore ?

Explorez toutes les facettes de cet organe clé, dont les différents rôles sont essentiels pour l’organisme. Comment fonctionne-t-il ? Et comment le maintenir en bonne santé ?.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 22:00:00. EUR.

193 Allée de la Source Froide Ecocentre

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



What are the kidneys good for? To filter blood, of course, but what else?

Explore all the facets of this key organ, whose different roles are essential to the body. How does it work? And how can we keep it healthy?

¿Para qué sirven los riñones? Para filtrar la sangre, por supuesto, pero ¿para qué más?

Explore todas las facetas de este órgano clave, cuyas diferentes funciones son esenciales para el organismo. ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo mantenerlo sano?

Wozu dienen die Nieren? Natürlich um das Blut zu filtern, aber was noch?

Entdecken Sie alle Facetten dieses wichtigen Organs, dessen verschiedene Aufgaben für den Körper von entscheidender Bedeutung sind. Wie funktioniert sie? Und wie kann man sie gesund halten?

