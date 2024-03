1924 : naissance du sport silencieux Bibliothèque André Malraux Paris, vendredi 31 mai 2024.

Du vendredi 31 mai 2024 au samedi 31 août 2024 :

.Public adultes. gratuit

Dans cette exposition, photographies et reproductions de documents d’époque vous plongent dans l’histoire des jeux sportifs chez les sourds à partir de 1924, en France et au niveau international.

Dans le cadre du Mois parisien du handicap et en lien avec notre conférence sur les premiers Jeux Olympiques sourds en 1924, cette exposition présente des illustrations de sportifs sourds, agrémentées de textes retraçant l’histoire du mouvement sportif sourd, peu exploré par les sciences humaines et sociales.

Grâce à des documents issus de la collection de Didier Séguillon, découvrez tout le combat de la communauté sourde pour accéder aux activités physiques et sportives en terme d’accessibilité. Retracez la naissance du mouvement sportif sourd

français avec les Jeux silencieux de Paris (1924), de

véritables Jeux olympiques pour les sourds-muets, puis l’internationalisation du sport silencieux, leurs origines et caractéristiques, jusqu’aux valeurs et au projet

politique du sport des sourds.

Entrée libre, 4ème étage.

Didier

Séguillon est maître

de conférences émérite de l’Université de Paris Nanterre, chercheur, spécialiste des Sciences et techniques

de l’activité physique adaptée et des pratiques motrices ou sportives partagées. Il est notamment l’auteur de Le Sportsman silencieux, Monographie du premier organe de presse de la France sportive des sourds-muets

1914-1934 (L’Harmattan, 2023) et de Rubens Alcais. Biographie d’un sourd sportif engagé pour la défense et l’émancipation

de la communauté silencieuse. 1884-1963. (L’Harmattan, 2024).

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme mettre lien billetterie

Eugène