1924, le bruit de leurs pas résonne, PENN SARDIN Salle Communale Guissény Finistère

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

La compagnie Des Planches et des Vaches, de Lampaul-Plouarzel se déplace à Guissény pour vous proposer leur spectacle »1924, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Penn Sardin » de Joseph Palmiéri.

Ici, l’auteur s’inspire du combat des femmes ouvrières qui travaillait dans les usines de poisson de Douarnenez et leur rend hommage : « les Penn Sardin nous lèguent la mémoire d’un patrimoine culturel et social incroyablement inspirant. J’ai, aussi, pensé que ce serait une manière pour les comédiens de mettre leur énergie dans une création sur l’histoire du combat de ces femmes, porteuse de sens, dans un présent d’aujourd’hui toujours en quête de valeurs collectives. Le travail de la troupe s’est focalisé sur l’empathie et la reconstitution de la pensée de ces femmes dans un contexte historique où la sécurité sociale et le contrat de travail n’existaient pas. Sommes-nous, toutes et tous capables de nous engager dans un conflit et risquer de ne plus pouvoir vivre au quotidien ? Cela questionne notre courage et notre engagement personnel. »

Pour les costumes, Erig Le Goff, costumier de théâtre, formateur en broderie à l’École de broderie d’art Pascal Jaouen, les a créés en s’inspirant des costumes d’époque tout en y apportant une touche contemporaine et colorée « pour signifier que le combat social n’est pas fondamentalement sombre, mais aussi lumineux. » ?

Les coiffes, prêtées par le Cercle Celtique Korolerien Kraon, sont identiques à celles des Penn Sardin.

Salle Communale Rue du Chanoine Etienne Rannou

Guissény 29880 Finistère Bretagne compagniesumak@gmail.com



