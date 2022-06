1922 – Rigolo, Rigolpas – Cinéma dans la prairie

1922 – Rigolo, Rigolpas – Cinéma dans la prairie, 11 août 2022, . 1922 – Rigolo, Rigolpas – Cinéma dans la prairie

2022-08-11 22:00:00 – 2022-08-11 00:00:00 Ciné-concert par le bagad Men Ha Tan

Environ 1h Après “Doue Lann” avec Henri Texier, “Dakar” avec Doudou N’Diaye Rose, “Transe en danses” avec Doudou Junior, “Terre Salée” sur des photos de Michel Thersiquel, Pierrick Tanguy et le Bagad Men Ha Tan associent leurs musiques aux images conservées à la Cinémathèque de Bretagne. Embarquez avec l’équipage du ciné-concert « 1922 Rigolo, Rigolpas » et plongez-vous dans la vie maritime du Finistère de l’entre-deux-guerres. Ciné-concert gratuit en plein air à la prairie Saint-Nicolas. Début à la tombée de la nuit ! En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57 Ciné-concert par le bagad Men Ha Tan

Environ 1h Après “Doue Lann” avec Henri Texier, “Dakar” avec Doudou N’Diaye Rose, “Transe en danses” avec Doudou Junior, “Terre Salée” sur des photos de Michel Thersiquel, Pierrick Tanguy et le Bagad Men Ha Tan associent leurs musiques aux images conservées à la Cinémathèque de Bretagne. Embarquez avec l’équipage du ciné-concert « 1922 Rigolo, Rigolpas » et plongez-vous dans la vie maritime du Finistère de l’entre-deux-guerres. Ciné-concert gratuit en plein air à la prairie Saint-Nicolas. Début à la tombée de la nuit ! En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57 dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville