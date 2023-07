JOURNÉE JEUX 192 Grande rue Bellefontaine, 29 juillet 2023, Bellefontaine.

Bellefontaine,Vosges

Les Amis du livre vous donnent rendez-vous pour jouer. Jeux de société, cartes, puzzles, jeux de logique… il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

A partir de 14h30 jusqu’à 23h, 2 € par joueur, goûter offert.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.. Tout public

Samedi 2023-07-29 14:30:00 fin : 2023-07-29 23:00:00. 2 EUR.

192 Grande rue

Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est



Les Amis du livre invite you to come and play. Board games, cards, puzzles, logic games… there’s something for all tastes and ages.

From 2.30pm to 11pm, 2? per player, snack included.

Children under 10 must be accompanied.

Les Amis du livre le invitan a jugar. Juegos de mesa, cartas, puzzles, juegos de lógica… para todos los gustos y edades.

De 14:30 a 23:00 h, 2? por jugador, merienda incluida.

Los menores de 10 años deben ir acompañados.

Die Bücherfreunde laden Sie zum Spielen ein. Gesellschaftsspiele, Karten, Puzzles, Logikspiele… es wird für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas dabei sein.

Ab 14.30 Uhr bis 23 Uhr, 2 ? pro Spieler, kostenloser Snack.

Kinder unter 10 Jahren müssen begleitet werden.

