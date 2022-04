1919 : Peaky Blinders Party Hippodrome du Petit Port, 23 avril 2022, Nantes.

2022-04-23

Horaire : 12:00 23:00

Gratuit : non 5 € en prévente – Billetterie sur www.bigcitylife.fr Entrée gratuite pour toutes les personnes qui viennent déguisées de la tête aux pieds comme dans Peaky Blinders.

Toutes les bonnes choses ont une fin… La série Peaky Blinders se termine mais ce n’est que le début d’une nouvelle aventure pour la famille Shelby dans la Cité des Ducs… Le samedi 23 avril 2022, de 12h à 23h, Big City Life s’empare de l’Hippodrome de Nantes ! À l’occasion de la sortie de l’ultime saison de la série Peaky Blinders sur Netflix en juin prochain, Big City Life a concocté une journée et une soirée spéciale sur le thème de la série. Dès midi, huit courses hippiques à l’Hippodrome, dont une spéciale ” Big City Life”. La journée se poursuivra avec des concerts live dans un style anglo-saxon, comme ceux d’Héron & Duval et de Ryoddson, des DJ sets et une performance swing. D’autres activités seront au programme de la journée et de la soirée, avec notamment un stand de lance-pierre, des tableaux de la série Peaky Blinders, un stand de tatouages éphémères, des jeux en bois surdimensionnés, des fripes, des vinyles western et folk dans le thème de la série. Une voiture d’époque sera également présente à l’entrée de l’Hippodrome pour accueillir les participants, et un stand coiffure / barbier sera mis en place > réservations de rendez-vous en amont sur www.helloasso.com

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://www.facebook.com/events/254024356931880