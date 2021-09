Versailles Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles, Yvelines 1916 : LES DIRIGEANTS POLITIQUES FRANÇAIS ET LA CONDUITE DE LA GRANDE GUERRE Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

1916 : LES DIRIGEANTS POLITIQUES FRANÇAIS ET LA CONDUITE DE LA GRANDE GUERRE

Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles, le mardi 12 octobre à 18:30

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles, le mardi 12 octobre à 18:30

Cette année-là se déroulent les deux plus grandes batailles de ce conflit ; Verdun et la Somme. Du fait des pertes qu’elles engendrent sans aboutir au moindre résultat stratégique, elles symbolisent l’impuissance des militaires, coupables de ne pas avoir été capables de mettre en oeuvre les tactiques et les moyens adaptés. Or, les sources historiques, notamment celles inédites apparues à l’occasion du Centenaire, mettent l’accent sur une série d’erreurs politiques et d’aveuglements diplomatiques de la part des dirigeants français et de certains parlementaires. Ce sont eux qui vont gâcher une opportunité de victoire des Alliés qui aurait permis de mettre un terme aux combats de manière anticipée. S’appuyant sur les recherches effectuées dans les archives militaires et diplomatiques des pays belligérants à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage, Benoît Chenu nous dévoile cet aspect méconnu, mais essentiel de cette Grande Guerre.

Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles
5, rue Richaud 78000 Versailles

2021-10-12T18:30:00 2021-10-12T20:00:00

