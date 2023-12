BURNING DESIRE 191 Manhattan Marseille, 15 décembre 2023, Marseille.

BURNING DESIRE Vendredi 15 décembre, 20h00 191 Manhattan 15 / 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

Fin : 2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

BURNING DESIRE, Tribute U2 au 191 Manhattan, c’est 2 heures de show dans le respect des sonorités de U2.

Burning Desire est une formation musicale du sud de la France. Les quatre musiciens, Thierry, Michel, Sébastien et Eddy nous transportent dans quatre décennies du répertoire de U2, alternant entre incontournables succès et ballades planantes du groupe irlandais.

« U2 est un des plus grand groupe de rock du monde et, lorsqu’on est à la fois fan et musicien, leur rendre hommage dans un Tribute était une évidence. »

New-year’s day, Sunday Bloody Sunday, One, With or without you sont évidemment au répertoire de la formation qui délivre son set dans le respect des ambiances musicales uniques de U2.

« Interpréter ces chansons dans le respect de leur sonorités est un défi que nous souhaitions relever.»

– Code portail 2604

– Parking gratuit 200 places

– Ouverture des portes 20h.

– PAF : 15€ / 13€ pour les adhérents de l’Association 191 Manhattan

– 100 places disponibles.

– Bar sur place

– Petite restauration possible sur place (Assiette Charcuterie/Fromage à 15€) sur commande au 06 71 74 12 71

– Réservation fortement conseillée : Par sms au 06 71 74 12 71 en indiquant le concert (Burning Desire U2), la date (15 déc.), les noms des intéressés.

