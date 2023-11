Manchester Tribute OASIS 191 Manhattan Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Manchester Tribute OASIS 191 Manhattan Marseille, 25 novembre 2023, Marseille. Manchester Tribute OASIS Samedi 25 novembre, 20h00 191 Manhattan 10 / 8€ Manchester Tribute OASIS en live

Manchester interprètera tous les plus grands tubes du groupe britannique de rock OASIS.

191 MANHATTAN

191, boulevard de la Valbarelle – 13011 Marseille

Code portail 2604

PAF : 10€/8€ pour les adhérents de l’Association 191 Manhattan

100 places disponibles.

Parking gratuit 200 places

Ouverture des portes 20h.

Bar sur place (CB acceptée au Bar)

Petite restauration possible sur place, Assiette Charcuterie/Fromage à 15€…sur commande au 06 71 74 12 71

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ 191 Manhattan 191 boulevard de la Valbarelle 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu 191 Manhattan Adresse 191 boulevard de la Valbarelle 13011 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 191 Manhattan Marseille latitude longitude 43.288558;5.452536

191 Manhattan Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/