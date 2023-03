SOVOX / GLITCH / SEVEN LEVELS 191 Manhattan, 25 mars 2023, Marseille.

SOVOX / GLITCH / SEVEN LEVELS Samedi 25 mars, 20h00 191 Manhattan 10€

SOvOX – Garage Punk

« Nouveau brûlot punk aux concerts incendiaires » (France Inter)

SOvOX déchaînent les foules, la curiosité des publics, déboitent les hanches des soixante-huitards et font le bonheur des jeûnes têtards.

Batterie-voix , guitare-voix et basse.

Une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des salves de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon. Un joyeux bordel, un Rock teinté de punk, garage et de…pop.

Ecoute : https://youtu.be/kkb_zjwIAcI

GLITCH

Fer de la lance de la nouvelle scène underground marseillaise, le jeune trio propose un son hybride. Un Post-Punk hypnotique aux accents Noisy et aux touches New Wave. G L I T C H se veut fantasmagore contemporain, il joue avec les images et écrit ses propres contes, mythes et autres fabulations

À travers ce rituel qu’ils nous livrent, ils créent ainsi, en communion, une nouvelle forme de folklore.

Les iNOUïS du Printemps de Bourges 2022

Ecoute : https://youtu.be/N3P898nRi4c

SEVEN LEVELS – Psyché rock

Formé par quatre amis qui partagent le même amour inconditionnel de la musique des années 60s-70s, du progressisme Doors à la pop Beatles-esque en passant par le psychédélisme Floydien. Multi-instrumentistes âgés de 20 à 25 ans, leurs concerts sont rythmés par des changements de formation, au service de compositions originales portées par la sincérité de ces jeunes musiciens

Ouverture des portes 20h.

PAF : 10€

Ni CB, ni chèque, Merci de votre compréhension.

100 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00

