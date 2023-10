Fête de la patate et du vin 191 Av. Pierre Semard Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse Fête de la patate et du vin 191 Av. Pierre Semard Pertuis, 21 octobre 2023, Pertuis. Pertuis,Vaucluse Traditionnelle fête de la patate et du vin de retour à Pertuis..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:30:00. .

191 Av. Pierre Semard

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The traditional potato and wine festival returns to Pertuis. La tradicional fiesta de la patata y el vino vuelve a Pertuis. Traditionelles Kartoffel- und Weinfest wieder in Pertuis. Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme de Pertuis Détails Catégories d’Évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu 191 Av. Pierre Semard Adresse 191 Av. Pierre Semard Ville Pertuis Departement Vaucluse Lieu Ville 191 Av. Pierre Semard Pertuis latitude longitude 43.684882;5.504367

191 Av. Pierre Semard Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/