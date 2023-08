Journées du patrimoine : Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue, 17 septembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Le parc le Bournat vous invite le Dimanche à venir gratuitement vous (re)plonger en 1900. Le village est animé d’activités et d’attractions, faisant revivre les tâches quotidiennes de nos ancêtres. Tout public, gratuit..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

191 allée Paul-Jean Souriau Parc le Bournat

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Sundays, Parc le Bournat invites you to (re)immerse yourself in 1900, free of charge. The village is alive with activities and attractions, bringing to life the daily tasks of our ancestors. Open to all, free of charge.

Los domingos, el Parc le Bournat le invita a (re)sumergirse en 1900, de forma gratuita. El pueblo se llena de actividades y atracciones que reviven las tareas cotidianas de nuestros antepasados. Abierto a todos, gratuito.

Der Park le Bournat lädt Sie am Sonntag kostenlos dazu ein, in das Jahr 1900 (zurück) zu tauchen. Das Dorf wird mit Aktivitäten und Attraktionen belebt und lässt die täglichen Aufgaben unserer Vorfahren wieder aufleben. Für alle Altersgruppen, kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère