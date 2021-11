Strasbourg Strasbourg 67000, Strasbourg 1909. L’Alsace à Nancy Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: 67000

2021-11-26 – 2021-12-24

En 1909, Nancy accueille une manifestation d'ampleur : l'Exposition internationale de l'Est de la France. Celle-ci entend démontrer la vitalité économique et culturelle de ces territoires situés aux portes de l'Empire allemand. La présence de plusieurs Alsaciens au sein du comité d'organisation conduisit à d'accorder une place de choix aux territoires annexés par l'Allemagne en 1871 et, en premier lieu à l'Alsace. C'est ainsi que naît l'idée de présenter à Nancy, dans le cadre de l'exposition, un village alsacien reconstitué, donnant à voir une image idéale et nostalgique de la « province perdue ». L'exposition « 1909. L'Alsace à Nancy » revient sur cet événement en en présentant les acteurs, les enjeux culturels et politiques, dans le contexte de durcissement des relations entre France et Allemagne, mais aussi en l'envisageant du point de vue de la construction des identités régionales. En effet, si le village alsacien de 1909 contribua à perpétuer le souvenir des provinces perdues dans la conscience nationale française, elle participa également à la construction d'une image satisfaisante, mais réductrice, de la région, dont nombre d'éléments sont encore bien vivaces aujourd'hui. En partenariat avec le palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain (Nancy)

