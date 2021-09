La Tranche-sur-Mer Cinéma Agnès Varda La Tranche-sur-Mer, Vendée “1907 : L’Expédition au bain de mer à la Tranche sur Mer par le petit train” Cinéma Agnès Varda La Tranche-sur-Mer Catégories d’évènement: La Tranche-sur-Mer

Vendée

“1907 : L’Expédition au bain de mer à la Tranche sur Mer par le petit train” Cinéma Agnès Varda, 19 septembre 2021, La Tranche-sur-Mer. “1907 : L’Expédition au bain de mer à la Tranche sur Mer par le petit train”

Cinéma Agnès Varda, le dimanche 19 septembre à 10:30

Projection au Cinéma Agnès Varda “1907 : L’Expédition au bain de mer à la Tranche sur Mer par le petit train”, suivi d’un temps d’échange. Gratuit mais places limitées. Sur inscription auprès du Cinéma Agnès Varda, pendant ses horaires d’ouverture Pass sanitaire et masque obligatoire

Gratuit / Places limitées

Projection au Cinéma Agnès Varda, suivi d’un temps d’échange Cinéma Agnès Varda Boulevard de la Petite Hollande 85360 La Tranche-sur-Mer La Tranche-sur-Mer La Terrière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Tranche-sur-Mer, Vendée Autres Lieu Cinéma Agnès Varda Adresse Boulevard de la Petite Hollande 85360 La Tranche-sur-Mer Ville La Tranche-sur-Mer lieuville Cinéma Agnès Varda La Tranche-sur-Mer