1907, LES DOUZE DIMANCHES D'UN PRINTEMPS

Samedi 19 novembre l’Harmonie Bédaricienne et des Hauts-Cantons accompagne Nathalie et Juliette pour un voyage théâtral et musical à la Tuilerie, à 21h

1907, les douze dimanches d’un printemps

Au printemps 1907, un vent de révolte souffle sur l’Occitanie, un fleuve rouge envahit les caniveaux. Des centaines de milliers de vignerons, patrons et ouvriers manifestent main dans la main contre la misère, les fraudeurs et la surproduction. Jeanne et Honorine, deux femmes du pays, nous plongent dans les heures chaudes et passionnées d’une des plus importantes révoltes du début du XXème siècle qui fait trembler Paris. Clemenceau envoie l’armée. Le 17ème bataillon se mutine et pactise avec les «gueux ». Un voyage théâtral et musical au cœur de ce mouvement qui marquera à jamais le territoire.

Texte et mise en scène : José Molero et Jean Tuffou

Compositions, arrangements et direction musicale : José Molero

Costumes : Patricia Denat

Comédiennes : Nathalie Robert et Juliette Pradelle

Et 80 musiciens et choristes professionnels et amateurs

La Tuilerie, avenue des Justes parmi les Nations.

Tout public

Tarif unique : 10 €

Durée : 1h20.

Renseignements et réservations : 04 67 95 48 27

+33 4 67 95 48 27

