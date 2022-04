1900 Palinges, 1 juillet 2022, Palinges.

2022-07-01 – 2022-07-01

0 0 EUR En juillet 2022, plongez en 1900 ! Vivez une expérience historique hors du commun : rencontrez la grande Sarah Bernhardt, assistez à la première représentation d’une pièce de théâtre légendaire, prenez un café dans la serre du château, rencontrez les cuisinières et le majordome et prenez part aux discussions mondaines du grand salon. Tous les convives sont arrivés et n’attendent plus que vous.

Pendant une heure, découvrez des espaces habituellement fermés au public et plongez dans les coulisses de l’histoire au château de Digoine. Au cours d’un spectacle immersif inédit porté par plus de 500 volontaires, laissez vous emporter dans un tourbillon de costumes, de décors et de musiques.

CHATEAU DE DIGOINE

2 week-ends du 1 au 10 juillet 2022

Parcours spectacle d’1h en intérieur

Réservez votre voyage dans l’histoire sur

WWW.DIGOINE-SPECTACLE.FR

(ouverture de la billetterie le 2 mai)

Réservation nécessaire

Possibilité de se procurer des billets à l’accueil du château les samedis et dimanches à partir du 2 mai. Paiement par chèque ou espèces.

Accès au château :

Le château de Digoine se situe dans la commune de Palinges (71430).

À 15mn de Charolles, 15mn de Paray-le-Monial et 25mn de Montceau-les-Mines.

mareservation@polaris-production.com +33 1 88 48 28 91 http://digoine-spectacle.fr/

