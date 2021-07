Le Croisic Le Croisic Le croisic, Loire-Atlantique 1900 AU CROISIC Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

1900 AU CROISIC Le Croisic, 4 août 2021-4 août 2021, Le Croisic. 1900 AU CROISIC 2021-08-04 – 2021-08-04

Le Croisic Loire-Atlantique Défilé sur les quais du Croisic à partir de 14h30

17h : Port-Lin artetanimation44@gmail.com http://www.art-et-animations.fr/ Défilé sur les quais du Croisic à partir de 14h30

17h : Port-Lin dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Croisic Adresse Ville Le Croisic lieuville 47.29163#-2.52063