Randonnée la Marguerite 190 Chemin de Lucante Tournon-d’Agenais, 8 octobre 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

La FFRandonnée 47 organise La Marguerite, une randonnée pédestre de 4 boucles de 10, 20, 30 ou 40 km, ouverte à tous, dans le cadre de l’Octobre Rose..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

190 Chemin de Lucante Gymnase

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Departmental Hiking Committee organizes La Marguerite, a hike of 4 loops of 10, 20, 30 or 40 km with a treasure hunt for families.

La FFRandonnée 47 organiza La Marguerite, una marcha de 4 vueltas de 10, 20, 30 o 40 km, abierta a todos, en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Der FFRandonnée 47 organisiert im Rahmen des Rosa Oktobers La Marguerite, eine Wanderung mit vier Schleifen von 10, 20, 30 oder 40 km, die für alle offen ist.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Fumel – Vallée du Lot