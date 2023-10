Bourse aux jouets et vêtements d’enfants 190 Chem. de Lucante Tournon-d’Agenais, 11 novembre 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

L’école primaire de Tournon d’Agenais et l’Association des parents d’élèves organisent une bourse aux jouets et vêtements d’enfants au profit du voyage scolaire à Paris.

Petite restauration et buvette sur place..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:00:00. EUR.

190 Chem. de Lucante Gymnase

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Tournon d’Agenais primary school and the Parents’ Association are organizing a market for children’s toys and clothes to benefit the school trip to Paris.

Snacks and refreshments on site.

La escuela primaria de Tournon d’Agenais y la Asociación de Padres organizan una feria de juguetes y ropa infantil a beneficio del viaje escolar a París.

Se servirán bocadillos y refrescos.

Die Grundschule von Tournon d’Agenais und die Elternvereinigung organisieren eine Spielzeug- und Kinderkleiderbörse zugunsten der Klassenfahrt nach Paris.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Fumel – Vallée du Lot