31ème rencontres arvernes de l’imaginaire 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand, 18 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Comme chaque année l’association némésis est fier de vous proposer une convention de jeux de rôles, avec pour thème « des dieux parmi nous ». Ce sera l’occasion de faire des tables d’initiations, des concours de costumes et d’improvisation..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

190 boulevard Gustave-Flaubert La diode, terre de jeux

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



As every year, the némésis association is proud to offer you a role-playing convention, with the theme « gods among us ». This will be an opportunity for introductory tables, costume contests and improvisation.

Como cada año, la asociación Némesis se enorgullece de ofrecerle una convención de juegos de rol sobre el tema « dioses entre nosotros ». Habrá mesas introductorias, concursos de disfraces e improvisación.

Wie jedes Jahr ist der Verein némésis stolz darauf, Ihnen eine Rollenspiel-Convention mit dem Thema « Götter unter uns » anzubieten. Es wird die Gelegenheit geben, Einführungstische, Kostümwettbewerbe und Improvisationen zu machen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Clermont Auvergne Tourisme