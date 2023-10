La Chica & El duende orchestra 190, Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 23 mars 2024, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

La fusion des deux univers est totale, voire captivante. Elle croise le destin de deux êtres écorchés à vif, exaltés par le souffle de la vie et du son en grand format.

Sophie Fustec alias La Chica bouleverse depuis plusieurs années le paysage musical français. Sa musique entre hip-hop, afro-caraïbe, doo-wap et électro mélange les genres. Si chacun de ses concerts en solo piano/ voix est une expérience, cette nouvelle tournée pour la première fois avec tout un orchestre promet une force collective transcendante !

Avec à sa tête le pianiste et compositeur Marino Palma, el Duende Orchestra est formé de musiciens talentueux. Proche d’un petit orchestre de chambre, l’ajout des cordes, des bois et des percussions permet une musique totale pour une fusion de deux mondes pourtant si complémentaires. Un moment assurément fascinant..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



The fusion of the two worlds is total, even captivating. The destiny of two beings flayed to the bone, exalted by the breath of life and sound in large format.

Sophie Fustec, aka La Chica, has been shaking up the French music scene for several years now. Her music blends hip-hop, Afro-Caribbean, doo-wap and electro. If each of her solo piano/voice concerts is an experience, this new tour, for the first time with a full orchestra, promises a transcendent collective force!

Led by pianist and composer Marino Palma, el Duende Orchestra is a group of talented musicians. Closely resembling a small chamber orchestra, the addition of strings, woodwinds and percussion creates a total musical fusion of two complementary worlds. A truly fascinating moment.

La fusión de los dos mundos es total, incluso cautivadora. Reúne los destinos de dos seres desollados hasta los huesos, exaltados por el aliento de la vida y el sonido en gran formato.

Sophie Fustec, alias La Chica, lleva varios años sacudiendo la escena musical francesa. Su música es una mezcla de hip-hop, afrocaribeño, doo-wap y electro. Si cada uno de sus conciertos en solitario a piano y voz es una experiencia, esta nueva gira, por primera vez con orquesta completa, promete una fuerza colectiva trascendente

Dirigida por el pianista y compositor Marino Palma, la Orquesta del Duende es un grupo de músicos de gran talento. Semejante a una pequeña orquesta de cámara, la adición de cuerdas, maderas y percusión hace que la música sea total, fusionando dos mundos tan complementarios. Un momento realmente fascinante.

Die Verschmelzung der beiden Welten ist total, ja fesselnd. Sie kreuzt das Schicksal zweier Wesen, die bei lebendigem Leib gehäutet und durch den Atem des Lebens und des Klangs im Großformat erhöht werden.

Sophie Fustec alias La Chica wirbelt seit mehreren Jahren die französische Musiklandschaft durcheinander. Ihre Musik zwischen Hip-Hop, Afro-Karibik, Doo-Wap und Elektro vermischt die Genres. Wenn jedes ihrer Solokonzerte mit Klavier und Stimme ein Erlebnis ist, verspricht diese neue Tournee zum ersten Mal mit einem ganzen Orchester eine transzendente kollektive Kraft!

Das Duende Orchestra mit dem Pianisten und Komponisten Marino Palma an der Spitze besteht aus talentierten Musikern. Wie ein kleines Kammerorchester, aber mit Streichern, Holzbläsern und Perkussionsinstrumenten, die eine Verschmelzung zweier Welten ermöglichen, die sich so gut ergänzen. Ein faszinierender Moment.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Mont-de-Marsan