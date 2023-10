Il a beaucoup souffert Lucifer 190, Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 12 mars 2024, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

Et si le diable n’était pas celui qu’on croit ? Drôle et sensible, ce spectacle aborde le thème du harcèlement à l’école.

Et si loin de sa fourche et de ses dents pointues, Lucifer n’était qu’un garçon de 10 ans surnommé ainsi par sa classe et martyrisé par elle. Surtout par Gabriel, son ancien meilleur ami. Humiliations, moqueries, violences : tous les coups sont permis pour

faire vivre un enfer à Lucifer. D’autant que la maîtresse est plus occupée par son reflet dans l’eau que par ce qu’il se passe dans sa classe. Et si, plutôt que de sortir les cornes, Lucifer préférait étudier son bourreau à la loupe pour mieux le comprendre ?

Car après tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?

La metteuse en scène Mélissa Zehner et l’auteur Antonio Carmona adressent à la jeunesse une pièce drôle et sensible sur le harcèlement à l’école, qui parvient à nous donner envie de croire en des le.

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



What if the devil isn’t who you think he is? Funny and sensitive, this show tackles the theme of harassment at school.

And what if, far from his pitchfork and sharp teeth, Lucifer was just a 10-year-old boy nicknamed and bullied by his class. Especially by Gabriel, his former best friend. Humiliation, mockery, violence: no holds were barred to put Lucifer through hell

to make Lucifer’s life a living hell. Especially as the teacher is more concerned with her reflection in the water than with what’s going on in the classroom. What if, instead of pulling out his horns, Lucifer preferred to study his tormentor with a magnifying glass to better understand him?

After all, maybe Gabriel is the one in trouble?

Director Mélissa Zehner and playwright Antonio Carmona write a funny, sensitive play for young people about bullying at school, which manages to make us want to believe in hope

¿Y si el diablo no es quien crees que es? Divertido y sensible, este espectáculo aborda el tema del acoso escolar.

¿Y si, lejos de su horca y sus afilados dientes, Lucifer no fuera más que un niño de 10 años apodado por su clase y acosado por ellos? Especialmente por Gabriel, su antiguo mejor amigo. Humillación, burla, violencia: no hay límites para hacer pasar a Lucifer por un infierno

para hacer de la vida de Lucifer un infierno. Sobre todo porque la profesora está más preocupada por su reflejo en el agua que por lo que ocurre en el aula. ¿Y si, en lugar de sacar los cuernos, Lucifer prefiriera estudiar a su torturador con lupa para entenderlo mejor?

Al fin y al cabo, ¿quizá sea Gabriel el que tiene problemas?

La directora Mélissa Zehner y el dramaturgo Antonio Carmona han escrito una obra divertida y sensible para los jóvenes sobre el acoso escolar, que consigue que queramos creer en las cosas buenas de la vida

Was, wenn der Teufel nicht der ist, für den man ihn hält? Dieses lustige und sensible Stück behandelt das Thema Mobbing in der Schule.

Und wenn Luzifer, weit entfernt von seiner Mistgabel und seinen spitzen Zähnen, nur ein 10-jähriger Junge wäre, der von seiner Klasse so genannt und von ihr gemartert wird. Vor allem von Gabriel, seinem ehemaligen besten Freund. Demütigungen, Spott, Gewalt – alles ist erlaubt, um Luzifer zu schützen

luzifer das Leben zur Hölle zu machen. Die Lehrerin ist mehr mit ihrem Spiegelbild im Wasser beschäftigt als mit dem, was in ihrer Klasse passiert. Was wäre, wenn Luzifer seinen Peiniger unter die Lupe nehmen würde, um ihn besser zu verstehen, anstatt die Hörner auszufahren?

Denn vielleicht ist es ja Gabriel, dem es schlecht geht?

Die Regisseurin Mélissa Zehner und der Autor Antonio Carmona haben ein witziges und sensibles Jugendstück über Mobbing in der Schule geschrieben, das es schafft, uns dazu zu bringen, an die Zukunft zu glauben

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Mont-de-Marsan