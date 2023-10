Conférence Je te tiens tu me tiens 190, Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’Évènement: Landes

Conférence Je te tiens tu me tiens… : Les Araignées philosophes

Le mercredi 6 mars 14h30 – LE PÔLE à Saint Pierre du Mont Durée : 1h30 environ

Gratuit sur inscription

Dès 8 ans.

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



Conference Je te tiens tu me… les Araignées philosophes

Wednesday March 6, 2.30pm – LE PÔLE, Saint Pierre du Mont Duration: 1h30 approx

Free with registration

Ages 8 and up Conferencia Yo te tengo, tú me tienes… les Araignées philosophes

Miércoles 6 de marzo 14:30 – LE PÔLE, Saint Pierre du Mont Duración: 1h30 aprox

Gratuito con inscripción

A partir de 8 años Konferenz Ich halte dich fest du hältst mich fest… : Die philosophischen Spinnen

Am Mittwoch, den 6. März 14.30 Uhr – LE PÔLE in Saint Pierre du Mont Dauer: ca. 1,5 Std

Kostenlos nach Anmeldung

