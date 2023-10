Pinocchio 190, Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 16 février 2024, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

Une féerie pour adultes et enfants placée sous le signe des arts forains. Un lieu de tous les possibles à découvrir en famille.

Un pantin de bois nommé Pinocchio est jeté sur un chemin hasardeux qui le confronte à toutes ses frustrations, à toutes ses pulsions, à tous ses travers. Son voyage est un parcours initiatique dans une Italie fantasmée où les bûches prennent vie, où les animaux parlent et où les morts reviennent. L’action se déploie sur une multitude de scènes : la mer, la campagne, la forêt, un petit théâtre de marionnettes, le ventre d’un squale…

Traverser Les Aventures de Pinocchio aujourd’hui, c’est retrouver la perfection des fables. La fantaisie est partout et les épisodes se succèdent avec exaltation. Les Dramaticules proposent une féerie pour adultes et enfants, placée sous le signe des arts forains ; une fabrique théâtrale, un lieu de tous les possibles pour donne.

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . EUR.

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



A fairy tale for adults and children alike. A place of all possibilities to discover with the whole family.

A wooden puppet named Pinocchio is thrown onto a hazardous path that confronts him with all his frustrations, all his impulses, all his shortcomings. His journey is an initiation into a fantasized Italy where logs come to life, animals talk and the dead return. The action unfolds in a multitude of scenes: the sea, the countryside, the forest, a small puppet theater, the belly of a shark?

To go through The Adventures of Pinocchio today is to rediscover the perfection of fables. Fantasy is everywhere, and the episodes follow one another with exaltation. Les Dramaticules offer a fairy tale for adults and children alike, inspired by the fairground arts; a theatrical factory, a place of all possibilities for giving the world a fairy tale

Un recinto ferial encantador para adultos y niños. Un lugar de todas las posibilidades para descubrir con toda la familia.

Una marioneta de madera llamada Pinocho es lanzada a un peligroso camino que le enfrenta a todas sus frustraciones, todos sus impulsos, todos sus defectos. Su viaje es una iniciación a una Italia fantástica donde los troncos cobran vida, los animales hablan y los muertos regresan. La acción se desarrolla en multitud de escenarios: el mar, el campo, el bosque, un pequeño teatro de marionetas, el vientre de un tiburón..

Recorrer hoy Las aventuras de Pinocho es redescubrir la perfección de las fábulas. La fantasía está por todas partes, y los episodios se suceden con exaltación. Les Dramaticules ofrecen un cuento de hadas para adultos y niños, inspirado en las artes de feria; una fábrica teatral, un lugar donde todo es posible, para dar al público la oportunidad de descubrir el mundo de Pinocho

Ein Zauber für Erwachsene und Kinder, der im Zeichen der Schaustellerkunst steht. Ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten, den Sie mit Ihrer Familie entdecken können.

Eine Holzpuppe namens Pinocchio wird auf einen riskanten Weg geworfen, der ihn mit all seinen Frustrationen, Impulsen und Fehlern konfrontiert. Seine Reise ist eine Initiationsreise in ein fantastisches Italien, wo Holzscheite zum Leben erwachen, Tiere sprechen und die Toten wiederkehren. Die Handlung erstreckt sich über eine Vielzahl von Schauplätzen: das Meer, das Land, der Wald, ein kleines Marionettentheater, der Bauch eines Haifischs?

Die Abenteuer des Pinocchio heute zu lesen, bedeutet, die Perfektion der Fabeln wiederzufinden. Die Fantasie ist überall und die Episoden folgen einander mit Begeisterung. Les Dramaticules bieten ein Märchen für Erwachsene und Kinder im Zeichen der Schaustellerkunst; eine Theaterfabrik, ein Ort aller Möglichkeiten für die Aufführung

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Mont-de-Marsan