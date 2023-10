Voyou 190, Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 10 février 2024, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

Odyssée pop enveloppante et délicate, chaque concert de Voyou offre une proximité et une joie contagieuse.

Le nouvel album de Voyou, intitulé Les Royaumes Minuscules, s’écoute comme si la musique avait des bras et nous enveloppait de sa peau, semblable à une amie

ou un animal chaleureux. Les 11 morceaux de l’album ont chacun une histoire et un corps. Ils ont été entièrement composés, écrits et arrangés par Voyou lui-même.

Thibaud Vanhooland, artiste originaire du nord de la France, pratiquait des cuivres au conservatoire et dans un orchestre harmonique. Il initie son premier projet musical en 2019, avec l’album Les bruits de la ville. Ce dernier lui vaudra une tournée importante en France et à l’étranger, avec notamment une Cigale complète. On le retrouve aussi dans la composition ou l’arrangement pour d’autres artistes : Yelle, Melissa Lavaux, etc.

Les multiples voyages et ren.

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



An enveloping, delicate pop odyssey, each Voyou concert offers a closeness and contagious joy.

Voyou?s new album, Les Royaumes Minuscules, is listened to as if the music had arms and wrapped its skin around us, like a warm friend or animal

or a warm animal. The 11 tracks on the album each have a story and a body. They were entirely composed, written and arranged by Voyou himself.

Thibaud Vanhooland, a native of northern France, played brass at the conservatory and in a harmonic orchestra. He launched his first musical project in 2019, with the album Les bruits de la ville. The latter earned him a major tour of France and abroad, including a sold-out Cigale. He also composes and arranges for other artists: Yelle, Melissa Lavaux, etc.

His many travels and meetings

Envolvente y delicada odisea pop, cada concierto de Voyou ofrece una alegría cercana y contagiosa.

El nuevo álbum de Voyou, Les Royaumes Minuscules, da la sensación de que la música tiene brazos y nos envuelve con su piel, como un amigo o un animal cálido

o un animal cálido. Cada uno de los 11 temas del álbum tiene una historia y un cuerpo. Han sido compuestas, escritas y arregladas íntegramente por el propio Voyou.

Thibaud Vanhooland, artista del norte de Francia, tocó metales en el conservatorio y en una orquesta armónica. Lanzó su primer proyecto musical en 2019 con el álbum Les bruits de la ville. El álbum le llevará a realizar numerosas giras por Francia y el extranjero, incluida una Cigale con todas las entradas agotadas. También compone y arregla para otros artistas: Yelle, Melissa Lavaux, etc.

Sus numerosos viajes y encuentros

Als umhüllende und zarte Pop-Odyssee bietet jedes Konzert von Voyou eine ansteckende Nähe und Freude.

Das neue Album von Voyou mit dem Titel Les Royaumes Minuscules hört sich an, als ob die Musik Arme hätte und uns mit ihrer Haut umhüllt, ähnlich einer Freundin

oder einem warmen Tier. Die 11 Stücke des Albums haben alle eine eigene Geschichte und einen eigenen Körper. Sie wurden von Voyou selbst komponiert, getextet und arrangiert.

Thibaud Vanhooland, ein Künstler aus Nordfrankreich, spielte am Konservatorium und in einem Harmonieorchester Blechblasinstrumente. Sein erstes Musikprojekt initiierte er 2019 mit dem Album Les bruits de la ville. Dieses brachte ihm eine ausgedehnte Tournee in Frankreich und im Ausland ein, bei der er unter anderem ein ausverkauftes Cigale bespielte. Man findet ihn auch als Komponist oder Arrangeur für andere Künstler: Yelle, Melissa Lavaux usw.

Die vielen Reisen und Treffen

