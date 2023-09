Concert du Nouvel An Orchestre Montois 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 13 janvier 2024, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

L’ensemble Echos bois intervient avec l’Orchestre Montois à l’occasion du concert du Nouvel An. Ils offrent un recueil qui nous fera vibrer et marquera d’une note sonore le début de cette nouvelle année.

L’Orchestre Montois revient pour une troisième édition du Concert du Nouvel An en proposant un répertoire hétéroclite et varié, dirigé par le chef d’orchestre Pierre Barusseau.

La diversité de cet orchestre est l’une de ses forces principales : il est composé de 100 musiciens amateurs âgés de 14 à 80 ans.

Il existe également un lien fort entre l’Orchestre montois et le conservatoire des Landes, qui facilite l’intégration des jeunes musiciens montois pour leur permettre une pratique musicale dans la continuité de leur cursus d’apprentissage..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

190, avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Echos Bois ensemble joins forces with the Orchestre Montois for the New Year?s concert. They offer us a collection that will thrill us and mark the beginning of this new year with a note of sound.

The Orchestre Montois returns for its third New Year?s Concert, with a varied and eclectic repertoire led by conductor Pierre Barusseau.

The diversity of this orchestra is one of its main strengths: it is made up of 100 amateur musicians aged from 14 to 80.

There is also a strong link between the Orchestre Montois and the Conservatoire des Landes, which facilitates the integration of young Montois musicians, enabling them to practice music as part of their continuing education.

El conjunto Echos Bois se une a la Orchestre Montois para el concierto de Año Nuevo. Ofrecen una colección que nos emocionará a todos y marcará el comienzo de este nuevo año con una nota sonora.

La Orquesta Montois vuelve para su tercer Concierto de Año Nuevo, ofreciendo un repertorio variado y ecléctico bajo la dirección de Pierre Barusseau.

La diversidad de esta orquesta es uno de sus principales puntos fuertes: está formada por 100 músicos aficionados de edades comprendidas entre los 14 y los 80 años.

Además, existe un fuerte vínculo entre la Orchestre montois y el Conservatoire des Landes, que facilita la integración de jóvenes músicos de Montpellier, permitiéndoles tocar música como parte de su formación.

Das Ensemble Echos bois tritt zusammen mit dem Orchestre Montois anlässlich des Neujahrskonzerts auf. Sie bieten eine Sammlung von Musikstücken an, die das neue Jahr einläuten werden.

Das Orchestre Montois kehrt für die dritte Ausgabe des Neujahrskonzerts zurück und bietet ein bunt gemischtes Repertoire unter der Leitung des Dirigenten Pierre Barusseau.

Die Vielfalt dieses Orchesters ist eine seiner größten Stärken: Es besteht aus 100 Amateurmusikern im Alter von 14 bis 80 Jahren.

Außerdem besteht eine starke Verbindung zwischen dem Orchestre Montois und dem Conservatoire des Landes, das die Integration junger Musiker aus Montois erleichtert, um ihnen eine musikalische Praxis im Anschluss an ihre Ausbildung zu ermöglichen.

Mise à jour le 2023-08-30 par OT Mont-de-Marsan