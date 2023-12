La face cachée du plateau 190 avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 19 décembre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 14:00:00

fin : 2023-12-19 15:15:00

Comment un metteur en scène utilise-t-il les possibilités techniques du plateau ? Régulièrement sollicités par les théâtres partenaires pour ouvrir à des groupes de spectateur les portes de ses filages techniques, et frustrés de ne pouvoir consacrer suffisamment de temps aux visiteurs, les Dramaticules créent un format dédié aux aspects techniques de la création théâtrale.

Ces confidences son et lumière tendent à dévoiler, de façon sensible et concrète, la palette des outils participant à faire la force et la beauté des œuvres qui prennent naissance sur scène. Jonathan Frajenberg, Théo Pombet et Jérémie Le Louët expliquent aux spectateurs tout ce qui contribue à donner du sens à une création : la lumière, le son et la direction d’acteurs. Il ne s’agit pas d’assister au montage d’un décor ni au réglage des projecteurs mais d’explorer concrètement la palette des possibilités scéniques q.

EUR.

190 avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Mont-de-Marsan