C’est pas du vélo ! Atelier parents/enfants 190, Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 13 décembre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

Comment la fiction peut-elle nourrir le réel ? Frédéric David invite au jeu à deux au sein d’un groupe et à se mettre en résonance avec un aïeul réel ou fictif.

Gratuit sur inscription. Nombre de places limité

Dès 8 ans.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 19:00:00. .

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



How can fiction nourish reality? Frédéric David invites you to play in pairs within a group, and to resonate with a real or fictional grandfather.

Free with registration. Limited number of places

Ages 8 and up

¿Cómo puede la ficción alimentar la realidad? Frédéric David le invita a jugar en parejas dentro de un grupo y a conectar con un abuelo real o ficticio.

Gratuito con inscripción. Plazas limitadas

A partir de 8 años

Wie kann die Fiktion die Realität nähren? Frédéric David lädt dazu ein, zu zweit in einer Gruppe zu spielen und sich in Resonanz mit einem realen oder fiktiven Vorfahren zu versetzen.

Kostenlos auf Anmeldung. Begrenzte Anzahl von Plätzen

Ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Mont-de-Marsan