Funky Style Brass & l’Orchestre Montois | Pôle Culturel 190 avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 10 septembre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

À l’occasion d’une carte blanche offerte par le festival “Moun en Fanfare” à l’Orchestre Montois, venez découvrir un concert inoubliable et exceptionnel : l’Orchestre Montois featuring le Funky Style Brass ! Cette fanfare festive bien connue des Montois et Montoises a accepté l’invitation de l’Orchestre Montois pour un show unique en son genre dirigé par Pierre Barusseau, une fusion de pasos remixés à la sauce Funky Style Brass et des titres emblématiques du groupe réécrits pour ensemble d’harmonie. De quoi détonner, décoiffer et s’ambiancer sur tous les styles !

Retrouvez toute la programmation du festival sur la page Facebook : Moun en Fanfare

En coréalisation avec Moun en Fanfare et Musicalarue.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:20:00. EUR.

190 avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



The ?Moun en Fanfare? festival is giving the Orchestre Montois carte blanche for an unforgettable and exceptional concert: the Orchestre Montois featuring the Funky Style Brass! This festive brass band, well known to the Montois community, has accepted the invitation of Orchestre Montois for a unique show led by Pierre Barusseau, a fusion of pasos remixed in Funky Style Brass style and the band?s emblematic songs rewritten for wind band. It’s a show that’s sure to set you off, shake your hair and get you in the mood for any style of music!

Find out more about the festival on our Facebook page: Moun en Fanfare

Co-produced by Moun en Fanfare and Musicalarue

El festival « Moun en Fanfare » da carta blanca a la Orquesta Montois para un concierto inolvidable y excepcional: ¡la Orquesta Montois con Funky Style Brass! Esta banda de música festiva, bien conocida por los habitantes de Montpellier, ha aceptado la invitación de la Orquesta Montois para ofrecer un espectáculo único dirigido por Pierre Barusseau, una fusión de pasos remezclados al estilo Funky Style Brass y las canciones emblemáticas del grupo reescritas para banda de viento. Hay para todos los gustos, ¡y para todos los estilos!

Consulte el programa completo del festival en la página de Facebook: Moun en Fanfare

Coproducido por Moun en Fanfare y Musicalarue

Anlässlich einer Carte Blanche, die das Festival ?Moun en Fanfare? dem Orchestre Montois anbietet, erleben Sie ein unvergessliches und außergewöhnliches Konzert: das Orchestre Montois featuring the Funky Style Brass! Diese den Menschen in Montois bekannte Festkapelle hat die Einladung des Orchestre Montois angenommen, um eine einzigartige Show unter der Leitung von Pierre Barusseau zu bieten, eine Fusion aus Pasos, die im Stil der Funky Style Brass neu gemischt wurden, und den emblematischen Titeln der Gruppe, die für Harmonieensemble umgeschrieben wurden. Die Musiker werden sich in allen Stilrichtungen austoben können!

Das gesamte Programm des Festivals finden Sie auf der Facebook-Seite: Moun en Fanfare

In Co-Regie mit Moun en Fanfare und Musicalarue

