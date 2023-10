Téléphone-moi 190, Avenue Camille Claudel Mont-de-Marsan, 6 février 2024, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Ce spectacle se déroule dans des cabines téléphoniques, lieux où se trament des secrets familiaux, des histoires d’amour ou encore des conflits. C’est là aussi qu’éclate la vérité et les mensonges, là que tout prend vie et que l’on meurt aussi.

Traversant les époques, depuis la libération de Paris jusqu’à la victoire de la France en 1998, on recolle peu à peu les pièces de ce puzzle généalogique, dans lequel la transmission intergénérationnelle prend toute sa place.

Depuis de nombreuses années, la compagnie explore les thèmes de la violence et sa fatalité, de la mémoire familiale et des blessures transgénérationnelles.

Cela laisse ainsi la place à une nouvelle figure, plus flamboyante et porteuse d’espoir, celle du sujet libre, capable d’échapper à sa destinée.

Dès 12 ans..

2024-02-06 fin : 2024-02-06 . EUR.

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



The show takes place in telephone booths, where family secrets, love stories and conflicts are woven. This is also where truth and lies come out, where everything comes to life, and where people also die.

From the liberation of Paris to France?s victory in 1998, we gradually piece together this genealogical puzzle, in which intergenerational transmission plays a key role.

For many years, the company has been exploring the themes of violence and its fatality, family memory and transgenerational wounds.

This leaves room for a new, more flamboyant and hopeful figure, that of the free subject, capable of escaping his destiny.

Ages 12 and up.

El espectáculo se desarrolla en las cabinas telefónicas, los lugares donde se tejen secretos de familia, historias de amor y conflictos. También son los lugares donde salen a la luz verdades y mentiras, donde todo cobra vida y donde la gente muere.

A través de los tiempos, desde la liberación de París hasta la victoria de Francia en 1998, vamos recomponiendo poco a poco este rompecabezas genealógico, en el que la transmisión intergeneracional desempeña un papel fundamental.

Desde hace muchos años, la compañía explora los temas de la violencia y su inevitabilidad, la memoria familiar y las heridas transgeneracionales.

Esto deja espacio a una nueva figura, más extravagante y esperanzadora, la del sujeto libre, capaz de escapar a su destino.

A partir de los 12 años.

Das Stück spielt in Telefonzellen, in denen Familiengeheimnisse, Liebesgeschichten und Konflikte ausgetragen werden. Hier kommen Wahrheit und Lügen ans Licht, hier wird alles zum Leben erweckt und auch gestorben.

In den verschiedenen Epochen, von der Befreiung von Paris bis zum Sieg Frankreichs 1998, werden die einzelnen Teile dieses genealogischen Puzzles nach und nach zusammengefügt, wobei die Weitergabe zwischen den Generationen eine wichtige Rolle spielt.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich das Ensemble mit den Themen Gewalt und ihre Fatalität, Familiengedächtnis und generationsübergreifende Verletzungen.

Dies macht Platz für eine neue Figur, die flammender und hoffnungsvoller ist: das freie Subjekt, das seinem Schicksal entfliehen kann.

Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Mont-de-Marsan