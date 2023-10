Soirée mique au restaurant Le Cellier 19 Sent. du Château Saint-Front-sur-Lémance, 4 novembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Le restaurant Le Cellier organise une soirée mique. Sur place repas comprenant verre de vin, mique, tourtière et café. Uniquement sur réservation, places limitées..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

19 Sent. du Château Le Cellier

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The restaurant Le Cellier is organizing a « mique » evening. On-site meal including glass of wine, mique, tourtière and coffee. By reservation only, limited places.

El restaurante Le Cellier organiza una velada de mique. Comida in situ que incluye copa de vino, mique, tourtière y café. Reserva obligatoria, plazas limitadas.

Das Restaurant Le Cellier organisiert einen Hefeteigabend. Vor Ort gibt es ein Essen mit einem Glas Wein, Mique, Tourtière und Kaffee. Nur mit Reservierung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Fumel – Vallée du Lot