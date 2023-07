Les rendez-vous d’été : Le magnifique bon à rien 19 Rue Victor Petitpas Rolleville, 30 août 2023, Rolleville.

Rolleville,Seine-Maritime

Du 2 juillet au 2 septembre, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Équipé de seulement dix planches, vingt caisses en bois et trente ballons de baudruche, Serge Badoz, ancien reconstituteur de palettes et désormais directeur du seul Cinérama itinérant de la région, jouera seul, à mains nues et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du chef d’œuvre de Sergio Leone : « Le bon, la brute et le truand ». Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise artisanale innovante et re-découvrir ce moment de Western Spaghetti.

Par Chicken Street – Site du Moulin, à Rolleville

Durée : 50 min

Tout public, à partir de 7 ans

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles).

19 Rue Victor Petitpas

Rolleville 76133 Seine-Maritime Normandie



From July 2 to September 2, some twenty shows and cultural events invite residents of the urban community of Le Havre Seine Métropole to enjoy a joyful and original program, free of charge for the whole family.

Equipped with just ten boards, twenty wooden crates and thirty balloons, Serge Badoz, a former pallet rebuilder and now director of the region?s only traveling Cinerama, will perform the cult scenes, supporting roles and main characters from Sergio Leone?s masterpiece « The Good, the Bad and the Ugly », with his bare hands and no assistance. Come one, come all to support this young creator of an innovative artisanal company and rediscover this moment of Spaghetti Western.

By Chicken Street – Site du Moulin, Rolleville

Running time: 50 min

Open to all, ages 7 and up

Free admission (subject to availability)

Del 2 de julio al 2 de septiembre, una veintena de espectáculos y manifestaciones culturales invitan a los habitantes de la comunidad urbana de Le Havre Seine Métropole a disfrutar de una programación alegre y original, gratuita para toda la familia.

Equipado con una decena de tablas, una veintena de cajas de madera y una treintena de globos, Serge Badoz, antiguo constructor de palés y actual director del único Cinérama itinerante de la región, representará con sus propias manos y sin ayuda las escenas de culto, los papeles secundarios y los personajes principales de la obra maestra de Sergio Leone « El bueno, el feo y el malo ». Vengan todos a apoyar a este joven creador de una empresa artesanal innovadora y a redescubrir este momento del Spaghetti Western.

Por Chicken Street – Site du Moulin, Rolleville

Duración: 50 minutos

Todas las edades, a partir de 7 años

Entrada gratuita (según disponibilidad)

Vom 2. Juli bis zum 2. September laden rund 20 kulturelle Aufführungen und Animationen die Einwohner der Stadtgemeinschaft Le Havre Seine Métropole dazu ein, kostenlos und mit der ganzen Familie ein fröhliches und originelles Programm zu genießen.

Ausgestattet mit nur zehn Brettern, zwanzig Holzkisten und dreißig Luftballons spielt Serge Badoz, ein ehemaliger Palettenrekonstrukteur und nunmehriger Leiter des einzigen Wanderkinos der Region, allein, mit bloßen Händen und ohne Hilfe die Kultszenen, Nebenrollen und Hauptfiguren von Sergio Leones Meisterwerk « Der gute Mensch, der Tyrann und der Ganove ». Unterstützen Sie diesen jungen Gründer eines innovativen Handwerksbetriebs und erleben Sie diesen Moment des Western Spaghetti.

Von Chicken Street – Site du Moulin, in Rolleville

Dauer: 50 Min

Für alle Zuschauer ab 7 Jahren

Freier Zugang und kostenlos (im Rahmen der verfügbaren Plätze)

