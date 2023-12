Après-midi intergénérationnelle 19, rue Victor Hugo Brantôme en Périgord, 31 janvier 2024, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:00:00

fin : 2024-01-31 17:00:00

Après-midi autour de jeux de société au Bookstop, le salon de thé librairie anglais à Brantôme, pour passer un bon moment à jouer, papoter et boire des boissons chaudes. Sur réservation, 3€ par personne..

19, rue Victor Hugo Librairie Bookstop

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Val de Dronne