Blaye en Etat d’Art : expositions et rencontres avec les artistes 19 Rue Urbain Chasseloup Blaye, 10 juin 2024, Blaye.

Blaye,Gironde

Cette exposition n’a lieu ni dans un cadre institutionnel, ni dans une galerie, ni même dans un musée mais bien dans une maison blayaise et son jardin, ouverts à toutes et tous. 14 artistes (blayais et parisiens) participent à l’exposition : sculpteurs, photographes, peintres, seront exposées en intérieur comme en extérieur et mises en vente. Ils seront présents pour discuter avec vous de leurs oeuvres le temps d’un week-end. Vernissage le vendredi soir !

Cette année, durant tout le week-end, Blaye est en état d’arts : les artistes blayais qui ont déjà exposé lors des dernières éditions d’Arts et conversations, ouvrent la porte de leur atelier pour que vous puissiez mieux connaitre leur travail et échanger avec eux. Un parcours sera proposé..

2024-06-10 fin : 2024-06-16 . EUR.

19 Rue Urbain Chasseloup

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This exhibition does not take place in an institutional setting, nor in a gallery, nor even in a museum, but in a house in Blaye and its garden, open to all. 14 artists (from Blaye and Paris) participate in the exhibition: sculptors, photographers, painters, will be exposed inside and outside and put on sale. They will be present to discuss with you their works during the weekend. Opening on Friday evening!

This year, during all the weekend, Blaye is in a state of arts: the artists from Blaye who have already exposed during the last editions of Arts and Conversations, open the door of their workshop so that you can better know their work and exchange with them. A tour will be proposed.

Esta exposición no tiene lugar en un marco institucional, ni en una galería, ni siquiera en un museo, sino en una casa de Blaye y su jardín, abiertos a todos. 14 artistas (de Blaye y París) participan en la exposición: escultores, fotógrafos, pintores, se expondrán en interiores y exteriores y estarán a la venta. Estarán presentes para hablar de su trabajo con usted durante el fin de semana. Inauguración el viernes por la noche

Este año, durante todo el fin de semana, Blaye se viste de arte: los artistas de Blaye que ya han expuesto durante las últimas ediciones de Artes y Conversaciones, abrirán la puerta de su taller para que pueda conocer mejor su obra e intercambiar con ellos. Se propondrá una visita guiada.

Diese Ausstellung findet weder in einem institutionellen Rahmen noch in einer Galerie oder gar in einem Museum statt, sondern in einem Haus in Blayaise und seinem Garten, das für alle offen ist. 14 Künstler (aus Blayais und Paris) nehmen an der Ausstellung teil: Bildhauer, Fotografen, Maler. Ihre Werke werden sowohl drinnen als auch draußen ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Sie werden anwesend sein, um mit Ihnen ein Wochenende lang über ihre Werke zu diskutieren. Vernissage am Freitagabend!

Dieses Jahr ist Blaye das ganze Wochenende über im Zustand der Kunst: Künstler aus Blaye, die bereits bei den letzten Ausgaben von Arts et conversations ausgestellt haben, öffnen die Tür zu ihren Ateliers, damit Sie ihre Arbeit besser kennenlernen und sich mit ihnen austauschen können. Es wird ein Rundgang angeboten.

