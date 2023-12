Animation jeux de société et loisirs créatifs 19 Rue Saint-Roch Bonneval, 13 décembre 2023 14:30, Bonneval.

Bonneval,Eure-et-Loir

Le mercredi 13 décembre, retrouvez-nous dans la salle des mariages de la mairie pour une après-midi jeux de société et loisirs créatifs..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 18:00:00. EUR.

19 Rue Saint-Roch

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



On Wednesday December 13, join us in the marriage hall of the town hall for an afternoon of board games and arts and crafts.

El miércoles 13 de diciembre, únete a nosotros en el salón de bodas del ayuntamiento para pasar una tarde de juegos de mesa y manualidades.

Am Mittwoch, den 13. Dezember, treffen wir uns im Hochzeitssaal des Rathauses zu einem Nachmittag mit Gesellschaftsspielen und kreativen Hobbys.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT DU BONNEVALAIS