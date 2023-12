MENU DE SAINT-SYLVESTRE AU RESTAURANT ENTRE NOUS 19 rue Saint-Michel Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 . Amuse-bouche :

Panna Cotta de potimarron et son île flottante parmesan éclats de marrons grillés Entrées :

Saumon gravlax, chantilly citronnée, petits blinis

OU

Foie gras de canard, confit d’oignons aux épices de Noël, crumble de pain d’épices Boule de neige au citron vert, version soft au vodka Plats :

Gambas marinées rôties aux épices, risotto et son huile de truffes

OU

Souris d’agneau caramélisée confite, polenta crémeuse, réduction de jus Assiette gourmande Menu à 75€ par personne, hors boissons. Sur réservation uniquement. .

19 rue Saint-Michel Intra-muros

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

